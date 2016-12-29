الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي

قفز الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في شهرين أمام الجنيه الأسترليني بفعل مخاوف بشان المفاوضات المرتقبة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين حصلت العملة الخضراء على دعم أيضا من توقعات لنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وهبط الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2201 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2226 دولار في نهاية التعاملات في السوق الأمريكي.

وتواجه بريطانيا شكوكا بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر تشرين الأول قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستطلق رسميا عملية الرحيل من الاتحاد بحلول نهاية مارس آذار.

ومازال الدولار يتلقى دعما من توقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستدعم نمو الاقتصاد من خلال حزمة حوافز في الضرائب والانفاق العام.

وهبط اليورو 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.0372 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبل ان يرتفع إلى 1.0414 دولار.

وارتفع الدولار حوالي 0.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 117.81 ين وهو أعلى مستوى له في ستة أيام قبل أن يتراجع إلى 117.21 ين.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.23 بالمئة إلى 103.26 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في ثمانية أيام عند 103.56 لكنه يبقى دون أعلى مستوى في 14 عاما البالغ 103.65 الذي سجله في العشرين من ديسمبر كانون الأول. (REUTERS)

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