الإغراءات الصينية قد تجبر برشلونة على بيع نجمه التركي

خطفت الأندية الصينية الأنظار في الفترة الأخيرة بعد دخولها بقوة في سوق الانتقالات واستعدادها لدفع أموالاً طائلة من أجل التعاقد مع نجوم كبار في كرة القدم.

وتحدثت تقارير صحفية عن عدد من أبرز اللاعبين الذين ارتبطوا بالرحيل إلى الدوري الصيني مثل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبلجيكي إكسيل فيتسيل، وجاء الدور على النجم التركي في برشلونة الإسباني أردا توران.

وذكرت تقارير كتالونية أن النجم التركي متابع بقوة من قبل غوانزو إيفرغراند الصيني حيث يستعد الأخير لتقديم عرض مالي ضخم من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن النادي الصيني الذي يشرف على قيادته فنياً المدرب البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري كان يرغب في ضم أردا توران في الانتقالات الصيفية الماضية لكن الأمور لم تتم بنجاح.

وأشارت إلى أن النادي الصيني عاد للمحاولة مرة أخرى وبأرقام أكثر إغراءً قد تصل إلى 50 مليون يورو مقابل جلب قائد منتخب تركيا.

ولفتت صحيفة إيلاف ، إلى أن أردا توران يتألق هذا الموسم مع برشلونة حيث أحرز ثلاثية في مرمى بروسيا مونشنغلادباخ الألماني و”هاتريك” آخر في شباك هيركوليس في إياب دور لـ32 من كأس ملك إسبانيا بعد البداية الباهتة في الموسم المنصرم بعد قدومه من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

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