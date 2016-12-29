البحرية الإيرانية تجري مناورة خلال الشهر المقبل في الخليج و بحر عمان

أعلن نائب القائد العام لقوات الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن المناورات الاستراتيجية للقوة البحرية للجيش ستجري خلال الشهر المقبل في مياه الخليج او بحر عمان.

وافادت وكالة أنباء تسنيم الدولية للانباء، ان العميد أحمد رضا بوردستان قال في تصريح صحفي، بعد انتهاء مناورات “مدافعو سماء الولاية 7″ للدفاع الجوي، إنه نظرا لمساحة منطقة المناورات والاجراءات المتخذة، فانه تم تحقيق كافة الاهداف المحددة مسبقا في هذه المناورات.

واضاف “ان التضامن والتعاون بين الوحدات المستقرة في منطقة المناورات أدى إلى ازالة النقائص السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة للدفاع عن سماء البلاد”.

وفيما يتعلق بموضوع تطوير المعدات والطاقات الدفاعية للبلاد في المستقبل، قال “من المؤكد أن الجيش سيقوم بتعزيز قدراته الدفاعية لتتناسب مع مختلف التهديدات”. (DPA)

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