السعودية : عقوبة مشددة لعراة كورنيش الدمام ( فيديو )

قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في السعودية ، بمضاعفة عقوبة الشباب الثلاثة الذين ضُبِطوا متعرّين بكورنيش الدمام، حيث قرّرت رفع مدة السجن لكل واحد منهم، من 6 أشهر لمدة عام، مع الجلد 200 جلدة، وذلك بعد توجيه تهمة إزعاج الآخرين ومخالفة الآداب الشرعية والعامة.

و بحسب صحيفة “سبق” ، يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية في مدينة الدمام حكمًا ابتدائيًا عليهم يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة مفرقة على 50 جلدة تنفذ في كورنيش الدمام.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على ثلاثة شبان في شهر أبريل الماضي؛ بعد تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهرهم يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام وبملابس البحر.

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