الطيران الروسي يقصف مدينة الباب التي يحاول الجيش الحر تحريرها بالتعاون مع تركيا

شنت مقاتلات روسية ليل الأربعاء الخميس غارات على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الباب بريف حلب.

ويأتي الاعلان عن الغارات التي تتم للمرة الاولى على ما يبدو، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بمبادرة من روسيا وتركيا.

ولم يتضح في البدء ما إذا تمت الغارات بتنسيق بين روسيا وتركيا التي اتهمت هذا الاسبوع التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة بعدم دعم عملياتها العسكرية في سوريا.

وأوضحت وكالة دوغان نقلا عن مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت القطاع الجنوبي للمدينة.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس أن “غارات روسية على الارجح استهدفت الباب في اليومين الاخيرين دعما للعملية التركية”.(AFP)

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