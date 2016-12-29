المعارض الموالي ” قدري جميل ” : ترشح بشار الأسد في الانتخابات القادمة أمر يخص السوريين

أجرت صحيفة “الرأي” الكويتية، حواراً مع المعارض الموالي قدري جميل، تحدث فيه عن استعصاء المسار السياسي في جنيف بسبب ما وصفه بـ “الموقف غير المفهوم للغرب وحلفائه من العرب وموقف مجموعة الرياض، والآن سيتم العمل على تجاوز هذا الاستعصاء وليس إلغاء جنيف كما ظن البعض أخيرا”.

وقال جميل : “في الاستانة وكما هو معروف حتى الآن ستحضر فصائل معارضة مسلحة والمعارضة السياسية المعتدلة والأكراد والنظام، وهذا شيء هام عمليا لحل وانجاز قضية أساسية هي وقف إطلاق النار الشامل على كل الأراضي السورية، وفتح الطريق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملا بما فيه عملية التغيير السياسي المطلوبة بإرادة السوريين أنفسهم وتفاهماتهم التي يجب أن تجري وأن تنجز في جنيف”.

وحول إمكانية ترشح بشار الأسد في الانتخابات القادمة، قال جميل : “اعتقد أن هذا الأمر لا يخص لا الروس ولا الأميركيين، وهذه القضية تخص السوريين ومتى يجلسون على الطاولة هم سيقررون مصير قضايا من هذا النوع، ولذلك عندما نسمح نحن للروس والأميركيين بالتدخل، مع أن الروس لم يتدخلوا بهذه القصة، فنحن من يخفض من ارتفاع جدارنا، ونحن من يسمح لغيرنا أن يتدخل في الشؤون السيادية للشعب السوري؟”.

عكس السير