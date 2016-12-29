اليونان : منازل صغيرة من طابقين للعالقين في المخيمات

تعهدت اليونان بتحسين الظروف المعيشية في مخيماتها المزدحمة على الجزر التابعة لها.

وتستضيف اليونان حاليا نحو 60 ألف مهاجر أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

ويعيش زهاء 15 ألفا منهم في مخيمات مزدحمة على الجزر شهدت أعمال عنف مع بطء إجراءات تقديم طلبات اللجوء والإحباط بسبب الظروف المعيشية.

وقال يانيس موزالاس وزير الهجرة اليوناني للصحفيين “نخطط لإقامة أماكن جديدة وصغيرة على الجزر سواء بإقامة منازل صغيرة من طابقين من أجل إفراغ الخيام أو بإيجاد أماكن أخرى…لتحسين الظروف المعيشية”.

وأضاف الوزير قائلا “سيستغرق (الأمر) وقتا لكننا سنقوم بذلك”. (REUTERS)

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