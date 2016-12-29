بالصور .. تقنيات و منصات تواصل اختفت في عام 2016

لم يشهد العام 2016 غياب عدد من الممثلين والفنانين والشخصيات العالمية فحسب، بل شهد أيضاً اندثار بعض التقنيات ومنصات التواصل الإجتماعي التي كانت تعد الأقوى والأحدث بين المستخدمين.

فيما يلي أشهر التقنيات والمنصات التي اندثرت او انخفضت شعبيتها خلال العام الجاري ، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

Hoverboard

خلال الأشهر الأخيرة من العام 2015، بات لوح الـ”هافر بورد” على قائمة أكثر الهدايا التي يتم شراؤها من المحلات التجارية والإلكترونية، إلا أنه في بداية 2016، تصاعدت أصوات شركات الطيران العالمية، إضافة إلى الهيئات الرقابية محذرة من اقتناء هذا الجهاز لما فيه من خطر على المستخدم بعد تسجيل عدد كبير من الحوادث جراء انفجار البطارية.

Vine

قبل التوسع الذي شهده تطبيق إنستغرام بفتح المجال أمام رفع الفيديوهات على منصته، كان هناك تطبيق “فاين” الذي حصد شهرة واسعة خاصة لدى مجتمعات السود في الولايات المتحدة، قبل أن ينتشر في العالم.

وكان هذا التطبيق، المملوك من شركة تويتر، عبارة عن منصة لمشاركة فيديوهات لا تتعدى مدتها 6 ثوان تكرر نفسها المرة تلو الأخرى.

منفذ السماعات في الهواتف

في سبتمبر (أيلول) 2016، كشفت شركة أبل عن قرار اعتبر جريئاً آنذاك، ينص على إزالة منفذ السماعات الخاصة بجهاز آي فون، ما وضع أول مسمار على طريق اندثار هذه الخاصية الموجودة في أغلب الأجهزة الإلكترونية من هذا الفصيل. وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يرض الجميع، إلا أن بعض الشائعات المتداولة في الأوساط التقنية أفادت بأن شركة سامسونغ، المنافسة للعملاقة الأمريكية، قد تحذو حذو أبل في الأجهزة المقبلة.

ساعات Pebble الذكية

عرفت شركة Pebble بكونها أقوى شركة لتصنيع ساعات ذكية في العالم، خصوصاً أنها تعتمد على التمويل الجماعي في تصنيع ساعاتها الذكية، إذ استطاعت بنجاح فاق التوقعات حصد 10 ملايين دولار في 2013 مع إطلاق أول نسخة لها في الأسواق العالمية. إلا أنه مع دخول أبل وسامسونغ في هذا المجال، أعلنت الشركة في نهاية 2016 بيع علامتها التجارية وجميع ممتلكاتها لشركة “Fitbit” المتخصصة بالساعات الرياضية وإيقاف خط إنتاجها بالكامل.

نوت7

لفترة من الزمن، باتت العلامة التجارية لشركة سامسونغ تتفوق بأشواط على أبل، إلا أنه مع بدء بيع هواتف سامسونغ غالاكسي نوت7، الذي كان يعتبر الضربة القاضية لأجهزة آي فون، انقلبت اللعبة. بعد تقارير عدة عن انفجار الجهاز واحتراق بطاريته، صدر قرار بعدم السماح للمستخدمين بحمل الهاتف واستخدامه في الرحلات الجوية ومن ثم الإعلان الدولي للشركة بسحبه من الأسواق، لا بل ذهبت أبعد من ذلك فقررت إعطاء مكافأة مالية لكل من يعيد الجهاز إلى الشركة، في محاولة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بها بسببه.

جهاز عرض الفيديو VCR

في يوليو (تموز) الماضي، قررت آخر شركة تصنّع أجهزة عرض الفيديو في اليابان التوقف عن العمل نهائياً، ما وضع نهاية لتكنولوجيا شهدها العالم على مر 40 عاماً. هذا ومن المعروف أن شريط “الكاسيت” الصوتي لا يزال يتم انتاجه من قبل شركة واحدة فقط في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

هواتف نيكسوس

في عالم الهواتف المحمولة الذي تسيطر عليه شركتا سامسونغ وأبل، كانت علامة نيكسوس التجارية تنافس هذين العملاقين بشراسة. إلا أن العلامة التجارية التي انطلقت في 2010 مع جهاز نيكسوس وان، اندثرت هذا العالم، بعد أن قررت شركة غوغل، المملوكة من مؤسسة ألفابت، تغيير العلامة التجارية إلى “بيكسل” وظهور هاتف “غوغل بيكسل”.

ميركات

قد يكون هذا الاسم مجهولاً بالنسبة للعديد من مستخدمي التواصل الإجتماعي، إلا أن هذا التطبيق كان يعتبر ثورة في عالم الفيديوهات المباشرة بين منصات التواصل الإجتماعي. فقبل أن تبدأ تطبيقات فيس بوك وتويتر وإنستغرام بإتاحة المجال أمام المستخدمين بالبث المباشر، كان هناك ميركات. ولكن أمام ضخامة التطبيقات المذكورة مسبقاً، لم يكن بإمكان ميركات المنافسة.

بوكيمون غو

بعد انتشار اللعبة الواسع وشهرة التطبيق عالمياً، أفادت مجموعة من الإحصاءات أن عدد المستخدمين انخفض بشكل كبير في نهاية العام مقارنة مع بدايته. بحسب إحدى الدراسات، خسرت اللعبة قرابة 80% من مستخدميها، حيث تعدت آنذاك أعداد مستخدمي تطبيقي “كاندي كراش” 2014 و “آنغري بيرد” 2012.

عكس السير