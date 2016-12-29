بالفيديو .. صياد أسترالي يضرب ” تمساحاً ” حاول سرقة صيده

وجد صياد أسترالي نفسه وجهاً لوجه مع تمساح جائع، حاول أن يسرق سمكة القرش التي اصطادها للتو تحت أنظاره، فما كان من الصياد إلا أن ضرب التمساح على رأسه بعصا، مما أجبره على التراجع والعودة إلى المياه.

وفي مقطع الفيديو يظهر رجل مع مجموعة من أصدقائه، وهم يحاولون اصطياد سمكة قرش، وتمكنوا من سحب السمكة الضخمة إلى الشاطىء، وراح بعضهم يصورها احتفالاً بهذا الإنجاز.

وما هي إلا ثوان معدودة، حتى ظهر تمساح جائع وهو يسبح باتجاه الشاطىء، وأراد أن ينتزع السمكة من بين يدي الصياد، إلا أن هذا الأخير لم يكن ينوي أن يترك للحيوان المفترس صيده الثمين، فعاجله بضربة قوية على رأسه، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت هذه الضربة كافية لتلقن التمساح درساً قاسياً، حيث سارع إلى الهرب والعودة إلى المياه.

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