بوتين يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في سوريا ( التفاصيل الكاملة – محدث أولاً بأول )

↓ #بوتين: توقيع اتفاق بين النظام السوري والمعارضة المسلحة على وقف لإطلاق النار (الجزيرة)
↓ وزير الدفاع الروسي: قد نسحب جزء من قواتنا في سوريا (العربية)
↓ وزير الدفاع الروسي: اتصالات مباشرة مع تركيا لضمان وقف النار في سوريا
↓ وزير الدفاع الروسي: مصر ستشارك في عملية السلام السورية
↓ فرانس برس عن بوتين : النظام والمعارضة وافقا على العودة للمفاوضات
↓ وزير الدفاع #الروسي: وقف إطلاق النار في #سوريا سيسري منتصف ليل 30 ديسمبر (رويترز)
↓ وزير الدفاع الروسي: 7 مجموعات مسلحة من #المعارضة وقعت على الاتفاق والجماعات التي لم توقع ستصنف كجماعات إرهابية
↓ وزير الخارجية التركي: وقف إطلاق النار لن يشمل الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة “جماعات إرهابية”
↓ وزير الخارجية التركي يؤكد أن سريان اتفاقا النار سيبدأ منتصف هذه الليلة
↓ وزير الخارجية التركي: أنقرة وموسكو ستضمنان اتفاق وقف النار في #سوريا
↓ وزير الخارجية التركي يؤكد أن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ منتصف هذه الليلة
↓ وزير الخارجية التركي: الأطراف تتفق على وقف الهجمات بما يشمل الغارت الجوية وعلى عدم التوسع في الميدان
↓ وزير الدفاع الروسي: قوى المعارضة التي وقعت الاتفاق تضم أكثر من 60 ألف مسلح
↓ الائتلاف السوري المعارض يعلن عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار (العربية)
↓ القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش” : نعلن وقفاً شاملاً للأعمال القتالية ويستثنى من هذا القرار تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما