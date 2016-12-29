تفوق على عمالقة التدريب .. مدرب البرتغال الأفضل عالمياً !

تربّع المدير الفني لمنتخب البرتغال فيرناندو سانتوس على عرش “أفضل مدربي المنتخبات في العالم” لعام 2016؛ وفقاً للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وحصل سانتوس على 199 نقطة بعد قيادته “برازيل أوروبا” للفوز بكأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا صيف هذا العام على حساب أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف بعد التمديد للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، جاء تفوق مدرب البرتغال على حساب نظيره السويدي لارس لاغربك المدير الفني لآيسلندا الذي حصل على 71 نقطة بعدما صنع المفاجأة أكثر من مرة؛ حين قاد لاعبيه إلى بلوغ إلى النهائيات القارية للمرة الأولى، علاوة على الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة على حساب المنتخب الإنكليزي “العريق”.

وحلّ المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواكيم لوف في المرتبة الثالثة برصيد 62 نقطة بعد وصول “ناسيونال مانشافات” إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات.

وجاء المدير الفني لمنتخب ويلز كريس كولمان في المرتبة الرابعة بنقطة أقل بعدما حقق الإنجاز ذاته وقاد رفاق النفاثة الويلزية غاريث بيل إلى المربع الذهبي من اليورو في المشاركة الأولى لمنتخب “التنانين”.

وفي المرتبة الخامسة، تواجد ديدييه ديشان بـ52 نقطة بعدما نجح في إيصال “الديكة” الفرنسية إلى المباراة النهائية من كأس أمم أوروبا رغم تشكيك البعض في قدرته على فعل ذلك قبل البطولة نظراً لوجود أسماء من العيار الثقيل مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

وينطبق الحال ذاته على أنطونيو كونتي، الذي تألق برفقة “الأزوري” وقاده إلى الدور ربع النهائي قبل أن تُجبره “ركلات الترجيح” على وداع البطولة لصالح الماكينات الألمانية علماً أنه أقصى إسبانيا في دور الـ12 أداءً ونتيجةً.

وحصل مدرب يوفنتوس السابق، الذي تولى مهمة تدريب تشلسي اللندني، عقب نهاية مشواره مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية، على 17 نقطة وفقاً للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وفي المرتبة السابعة، ظهر المدير الفني لمنتخب كرواتيا أنتي تشاتشيتش برصيد 8 نقاط يليه مارك ويلموتس المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا قبل إقالته من منصبه وتعيين الإسباني روبرتو مارتينيز بـ3 نقاط.

وتساوى ويلموتس مع مدرب منتخب البرازيل تيتي الذي قاد “راقصي السامبا” إلى إحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو في أغسطس الماضي فضلاً عن النتائج الجيدة لرفاق الساحر نيمار دا سيلفا في التصفيات اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا عام 2018.

وبرصيد نقطة واحدة، جاء المدير الفني لمنتخب المجر بيرنرد ستورك متساوياً مع انجي بوستيكوجلو المدير الفني لأستراليا، وآدم نوالكا المدير الفني لبولندا وذلك في المرتبة العاشرة والأخيرة.

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