خبراء يحذرون من أمراض ” منتصف العمر “

حذر خبراء في مجال الصحة في #بريطانيا من أن الاشخاص الذين ينتهجون أنماطا غير صحية بين الأربعين والستين عاما هم الأكثر تعرضا لأزمات صحية خطيرة مع تقدم العمر.

ووفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، تسهم عوامل كثيرة في التسبب في أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب، منها العمل في المكاتب وتناول الوجبات السريعة وضغوط الحياة اليومية.

وأظهر احصاء أن 8 من كل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين الأربعين والستين في بريطانيا يعانون من زيادة في الوزن، أو يتناولون الكحول بكميات كبيرة ولا يمارسون الرياضة على نحو كاف.

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