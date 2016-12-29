“ خلاف ” يدفع 3 سعوديين إلى إحراق شقة بأهلها

قبضت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على 3 سعوديين، بعد أن تسلل الأول عمدًا بمساعدتهما إلى شقة في الدمام وأضرم بها النار، فأوقع وفيات والعديد من الإصابات.

وتسلل الأول داخل عمارة سكنية وأشعل النار بمقدّمة شقة بمساعدة الرجلين الآخرين، ما أدى إلى إضرام النار بها، على إثر خلاف بينه وبين نجل صاحب الشقة.

وتسبب الحريق بحسب شبكة أخبار 24 ، بوفاة صاحب الشقة وهو سبعيني، بالإضافة إلى أحد الأطفال، وإصابة الابن بحروق وتعرض خمس نساء للاختناق جراء الدخان المتصاعد.

وأوقفت الشرطة الثلاثة، وجميعهم في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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