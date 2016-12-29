دمشق : أزمة المياه تتفاقم .. و مقاطع مصورة تؤكد استهداف النظام لـ ” نبع الفيجة ” بالبراميل المتفجرة ( فيديو )

أصيب عشرات المدنيين، يوم أمس الأربعاء، جراء قصف مستمر لطائرات النظام على وادي بردى، مع استمرار أزمة مياه الشرب في دمشق.

وجددت طائرات النظام قصف قرى وبلدات وادي بردى ببراميل متفجرة وصواريخ فراغية، ولا سيما منطقتي بسّيمة وعين الفيجة، تزامنا مع قصف بقذائف الهاون والرشاشات، ما تسبب بسقوط عشرات الجرحى المدنيين.

وتصدت الفصائل المعارضة لمحاولة ميليشيات النظام وحزب الله التقدم عبر محوري الحسينية وبسيمة.

وفي الوقت الذي أنكر النظام مسؤوليته عن قصف نبع عين الفيجة، بثت قناة الجزيرة مقاطع مصورة تظهر استهداف النبع بالبراميل المتفجرة.

وتشهد دمشق أزمة مياه شرب حادة منذ سبعة أيام بسبب الدمار الذي لحق بمصدر المياه الرئيسي، وسط إصرار النظام على الاستمرار بالقصف.

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