سان جيرمان يرصد مليون يورو لكافاني في حال توج هدافاً للدوري الفرنسي

رصدت إدارة نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مكافأة مالية قيمة للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، في حال نجح في إنهاء الموسم الرياضي الحالي كهدّاف لمسابقة “الليغ 1 “.

وبحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي خصصت مليون يورو لكافاني نظير تتويجه بلقب أفضل هداف للدوري الفرنسي، ومن أجل تحفيزه على مواصلة العروض الفنية القوية، التي قدمها للفريق، ومنحه إضافة كبيرة فضلاً عن تمكنه من ملء الفراغ الذي تركه المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

ونجح كافاني حتى الآن في تصدر ترتيب الهدافين للدوري المحلي، بعدما سجل 18 هدفًا لغاية الجولة السابعة عشرة من المنافسات بمعدل تجاوز الهدف الواحد في المباراة متقدمًا بفارق خمسة أهداف كاملة عن مطارده الفرنسي ألكسندر لاكازيت هداف نادي اولمبيك ليون الفرنسي.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، برصيده البالغ 18 هدفاً يعتبر كافاني أفضل هداف للدوريات الأوروبية الكبرى والصغرى، إلا انه على الرغم من ذلك فهو يتخلف في سباق جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا بسبب تصنيف الدوري الفرنسي ضمن الدوريات الصغرى، حيث يتم تقييم الهدف بـ “نقطة و نصف” فقط، بعكس الدوريات الكبرى التي يتم تصنيف الهدف فيها بـ “نقطتين”.

واستفاد كافاني كثيراً من رحيل السلطان السويدي، بعد تحرره من اللعب على الجناح وعودته إلى مركز رأس الحربة مع المدرب الإسباني أوناي إيمري ليصل رصيده التهديفي في مرحلة الذهاب إلى نفس الرصيد الذي سجله الموسم المنصرم عندما اكتفى يإحراز 19 هدفًا.

ونجح نادي باريس سان جيرمان الموسم المنصرم في استعادة جائزة أفضل هداف لمسابقة “الليغ 1 ” إلى حديقة الأمراء، بفضل المهاجم السويدي إبراهيموفيتش الذي سجل 38 هدفًا، حيث لا تريد إدارة النادي الباريسي التفريط بهذه الجائزة فقط، بل أنها تستهدف حصد الحذاء الذهبي أيضًا.

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