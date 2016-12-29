سنة الحلم .. كريستيانو يتوج بأبرز الجوائز الفردية !

سيتذكر النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو عام 2016 طويلاً بعد الإنجازات المذهلة التي حققها مع فريقه ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده.

وبعدما حقق ثلاثة ألقاب مع نادي العاصمة الإسبانية هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية علاوة على تتويجه مع “برازيل أوروبا” بكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ بلاده، كان منطقياً منحه أغلب الجوائز الفردية في عالم “الساحرة المستديرة”

-#الكرة_الذهبية

توج الدون البرتغالي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية المتخصصة بعدما فضت شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وهذه هي الكرة الذهبية الرابعة في مسيرته “صاروخ ماديرا” ليُقلص الفارق مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها 5 مرات أعوام 2009 و2010 و 2011و 2012 و2015.

وجاء تفوق نجم الكرة البرتغالية على حساب البرغوث الأرجنتيني الذي حقق ثلاثة ألقاب محلية مع ناديه برشلونة؛ هي الليغا وكأس الملك وكأس السوبر المحلية علاوة على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي قاد فريقه أتلتيكو مدريد إلى “وصافة” دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية.

-جائزة “اليويفا”

وعلى هامش كأس السوبر الأوروبية، مطلع الموسم الكروي الجديد، منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة “أفضل لاعب في أوروبا” للموسم المنصرم للدولي البرتغالي بفضل إنجازاته اللافتة مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

وتفوق كريستيانو رونالدو على زميله النفاثة الويلزية غاريث بيل الذي أوصل منتخب بلاده إلى نصف نهائي اليورو في مشاركة بلاده الأولى في البطولة القارية إضافة إلى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي قدم موسماً للتاريخ مع “الروخي بلانكوس” و”الديكة” فيما غاب ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

-“أفضل رياضي أوروبي”

وأضاف قائد منتخب البرتغال جائزة جديدة إلى سجله الحافل في عام 2016 إذ توج بجائزة “أفضل رياضي أوروبي” في استفتاء أجرته 27 وكالة أنباء أوروبية.

وتصدر رونالدو الاستفتاء بعدما حصد 204 نقطة، متقدماً على كلٍ من لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات “فورمولا1” الألماني نيكو روزبرغ.

وبحسب صحيفة إيلاف ، تفوق رونالدو على موراي، الذي أحرز الميدالية الذهبية لمسابقة تنس الرجال بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو البريطانية، فيما حلت هوزو، في المركز الثالث بفضل الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها في أولمبياد ريو، وجاء السائق الألماني روزبرغ رابعاً بعدما توج بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد.

-الأفضل في “غلوب سوكر”

ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني، جائزة أفضل لاعب وأفضل نادٍ في العالم، في حفل جوائز “غلوب سوكر” الذي أقيم الثلاثاء في دبي الإماراتية.

وهذه هي المرة الثالثة بعد عاميّ 2011 و2014، التي يتوج بها النجم البرتغالي بجائزة “غلوب سوكر” التي تنظمها رابطة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي منذ عام 2010.

وشملت قائمة المرشحين لجائزة 2016، النجم الأرجنتيني ميسي، ومواطنه غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الايطالي، وزميل رونالدو في ريال مدريد الويلزي غاريث بايل، والفرنسي انطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والانكليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي.

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