صحيفة وصفت المتورطين بـ ” القرود ” .. ألمانيا : شجار جماعي بين لاجئين سوريين داخل حافلة يؤدي إلى إصابة طفلة !

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن عدة شبان سوريين لاجئين، تشاجروا، يوم الأحد الماضي، داخل حافلة في مدينة أوغسبورغ، بولاية بافاريا، وتسببوا بإصابة طفلة رضيعة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الذين الشبان الذين قدر عددهم بعشرين، تشاجروا فيما بينهم، وقام أربعة منهم بالتعلق بالمساند الحديدية المعلقة في الحافلة، وبدؤوا بركل ركاب لا علاقة لهم بالشجار.

ووصفت صحيفة “شتادزايتونغ” المحلية، المتورطين بهذه الفعلة بـ “القرود”، حيث أنهم ركلوا نساء ورجالاً كباراً بالسن، إلى جانب طفلة تعرضت لركلة في وجهها وهي داخل عربتها الصغيرة.

وأشارت صحيفة “أوغسبورغه ألغيمانيه” إلى أن سبب الشجار غير معروف، لكن الشرطة تظن أن “عربة أطفال هي السبب”، فيما قال أحد الشهود إن السائق توقف وفتح باب الحافلة ليخرج منها الشبان، حيث احتدم الشجار بشكل أكبر خارجها.

وحضر الإسعاف إلى مكان الحادثة، وقدم الإسعافات الأولية للطفلة.

وتبحث الشرطة عن شهود عيان كانوا في الحافلة التي كانت متجهة نحو منطقة ليشت هاوسن، ووضعت رقم هاتف للتواصل من خلاله والإدلاء بأية معلومات مفيدة 0821/3232110.

* الصورة لموقع (politikstube) الألماني

عكس السير