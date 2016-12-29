عرض صيني إلى غلطة سراي للتخلي عن الألماني بودولسكي

اعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم تلقيه عرضا سخيا من نادي غوان بكين الصيني للتخلي عن لاعبه الدولي الالماني السابق لوكاس بودولسكي.

وقال المدير الرياضي للنادي ليواند نظيف اوغلو “تلقينا عرضا مهما من غوان للتخلي عن بودولسكي”، بحسب وكالة انباء الاناضول.

اضاف “نقدر هذا العرض لكن موضوع الانتقال يتعلق باللاعب نفسه”، من دون ان يكشف القيمة المالية التي قدرت بزهاء 7 ملايين يورو.

وانضم بودولسكي (31 عاما) الى غلطة سراي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري (33 نقطة من 16 مباراة)، في 2015.

وسبق للاعب الذي اعتزل اللعب الدولي في 2016، ان دافع عن الوان اندية اوروبية بارزة مثل بايرن ميونيخ الالماني وارسنال الانكليزي وانتر ميلان الايطالي.

وفي حال انتقل بودولسكي لغوان، سيكون ثاني لاعب من غلطة سراي يقدم على الخطوة هذه السنة، بعد الدولي التركي براق يلماظ.

وفي 2016، انفقت الاندية الصينية ملايين الدولارات لاستقدام لاعبين معروفين عالميا، كان آخرهم البرازيلي اوسكار الذي انتقل من تشلسي الانكليزي الى شنغهاي سبيغ في صفقة تقدر بـ 70,5 مليون يورو. ( AFP )

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