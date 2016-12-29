عقوبات أمريكية غير مسبوقة على روسيا .. و طرد لعشرات الدبلوماسيين على خلفية التجسس و سرقة بيانات الانتخابات الرئاسية

قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة طردت 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك ومريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أميركيين في موسكو.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضاف أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءاً من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول: “الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أميركيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أميركا نراها لا تتسق مع الممارسات الدبلوماسية”.

وأوضح الرئيس الأميركي، بارك أوباما، أن واشنطن فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وقال أوباما : “الإجراءات ضد روسيا ردا على محاولتها الإضرار بالمصالح الأميركية”، لافتاً إلى أن “الإجراءات ضد روسيا ردا على محاولتها الإضرار بالمصالح الأميركية”.

وأضاف : “فرضنا عقوبات على 3 شركات قدمت دعماً مادياً للمخابرات الروسية”، فيما قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن العقوبات الأميركية على روسيا جاءت متأخرة.

من جهتها، علقت الخارجية الروسية على طرد الدبلوماسيين الروس بالقول : “الاجراءات الأميركية ستلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات الثنائية”.

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