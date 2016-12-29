الرئيسية » ورد الآن » #لافروف: من الممكن أن تشارك #السعودية و #قطر و #الأردن و #العراق في محادثات أستانة في المرحلة اللاحقة
#لافروف: من الممكن أن تشارك #السعودية و #قطر و #الأردن و #العراق في محادثات أستانة في المرحلة اللاحقة
1 ساعة مضت ورد الآن
عكس السير
قيم الخبر #السعودية
و #قطر
و #الأردن
و #العراق
في محادثات أستانة في المرحلة اللاحقة" data-item_date="2016-12-29T14:18:32+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغالأردن السعودية العراق قطر لافروف