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#لافروف: من الممكن أن تشارك #السعودية و #قطر و #الأردن و #العراق في محادثات أستانة في المرحلة اللاحقة

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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