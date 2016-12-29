لعبة ” بوكيمون غو ” تصل إلى ” أبل ووتش “

أعلنت شركة نيانتيك عن طرح إصدار من لعبتها الشهيرة “#بوكيمون_غو” للساعة ” #أبل_ووتش “.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن لعشاق الألعاب الإمساك بالبوكيمون دون هاتف آي فون، إلا أن الإصدار الجديد يوفر العديد من المزايا والخصائص المفيدة، حيث يمكن تلقى تنبيهات، عندما يكون البوكيمون بالقرب من المستخدم، علاوة على أنه يمكن حساب المسافة المقطوعة عن طريق ساعة ” أبل ووتش ” .

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي تنبيهات حول “بوكي ستوب” بالقرب من اللاعب، علاوة على أنه يمكن تجميع “كرات بوكي” الجديدة بواسطة ساعة ” أبل ووتش “، كما تظهر على شاشة الساعة تنبيهيات عندما يفقس البيض أو يحصل اللاعب على ميدالية. ( DPA )

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