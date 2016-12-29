لماذا عفا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن امرأة قتلت زوجها ؟

أصدر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، عفواً عن امرأة مدانة بقتل زوجها الذي اعتاد ضربها في استخدام نادر لتلك الصلاحية الرئاسية في فرنسا.

وكان حكم بالسجن لعشر سنوات قد صدر على جاكلين سوفاج لقتلها زوجها بالرصاص في 2012، بعد أن دأب على ضربها لعقود.

وطلبت بناتها الثلاث عفواً رئاسياً في محاولة حظيت بكثير من الدعاية ولقيت دعماً من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من 380 ألف شخص.

وقام هولاند في بادئ الأمر بتخفيف الحكم في كانون الثاني قبل أن يمنحها العفو الكامل امس الأربعاء.

وقال مكتبه في بيان “رئيس الجمهورية قضى بأن مكان السيدة سوفاج لم يعد في السجن”، مضيفاً أنه سيتم إطلاق سراحها في الحال.

وسوفاج واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسي من هولاند. ففي 2013 خفف الحكم الصادر بحق فليب الشناوي الذي كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل في السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38 عاماً خلف القضبان. ( reuters )

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