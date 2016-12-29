مسؤولون أكراد : توافق على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا

قال مسؤولون أكراد إن من المتوقع أن توافق الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا ليجددوا التأكيد على خططهم للحكم الذاتي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكم الذاتي لمناطق بشمال سوريا شكل فيها الأكراد بالفعل أقاليم تحكم نفسها منذ 2011 رغم أن القادة الأكراد يقولون إن الهدف ليس إقامة دولة مستقلة.

وأثار تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا إنزعاج تركيا المجاورة وسبق أن رفضت الولايات المتحدة خطة النظام الاتحادي عندما أعلنت لأول مرة في مارس آذار.

وقالت هدية يوسف التي ترأس مجلسا مؤلفا من 151 عضوا إن الخطة التفصيلية ترقى إلى مستوى دستور وتعرف باسم العقد الاجتماعي وإن من المتوقع أن يقر المجلس الخطة الأربعاء أو الخميس في اجتماع بمدينة رميلان.

وأضافت في رسالة مكتوبة لرويترز إنها تتوقع التصديق على الخطة لأن محتواها نوقش مع كل الجماعات والأطراف السياسية مرارا. وأشارت أيضا إلى أن صيغة المسودة كتبت بالتوافق.

وقالت هدية “سوف نوضح من خلال العقد… كيفية البدء في تشكيل مؤسساتنا ونظامنا الإداري. وسنبدأ بالتحضير للانتخابات”.

وفي البداية ستجرى انتخابات لاختيار إدارات إقليمية تعقبها انتخابات لاختيار هيئة مركزية.

وبدأ المجلس اجتماعه الثلاثاء. ويوصف المجلس بأنه جمعية تأسيسية ويقول المسؤولون فيه إنه يضم أعضاء من كل الجماعات السياسية والعرقية والدينية في المنطقة.

وكانت هدية قالت لرويترز في سبتمبر أيلول الماضي إن مدينة القامشلي على الحدود مع تركيا ستكون عاصمة للإقليم الاتحادي الجديد. (REUTERS)

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