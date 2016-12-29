مشروع قرار فرنسي بريطاني في مجلس الأمن لحظر بيع المروحيات لنظام بشار الأسد

نقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مجلس الأمن قد يصوت قريباً على مشروع قرار فرنسي بريطاني بشأن سوريا يقضي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد.

وأفادت الوكالة الخميس نقلا عن المصدر، وهو دبلوماسي يمثل إحدى دول الغرب، بأن مشروع القرار الذي أعدته لندن وباريس قد سلم إلى أعضاء مجلس الأمن للاطلاع، مضيفة أن العمل على المشروع لم ينته بعد ولكنه من المتوقع أن يطرح للتصويت بحلول نهاية الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

ويقضي هذا المشروع بفرض حظر على تسليم مروحيات إلى الحكومة والجيش والمؤسسات الحكومية في سوريا، لمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، وهو الاستنتاج الذي استخلصه تقرير لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

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