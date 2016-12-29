مورينيو يحث مارسيال للسير على خطى مختاريان

دعا #جوزيه_مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أنطوني مارسيال للسير على خطى لاعب الوسط هنريك مختاريان وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

ووجد مارسيال نفسه خارج حسابات مورينيو إذ شارك كبديل في أربع من 11 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، لكن المدرب البرتغالي قال إنه لا يخطط لبيع المهاجم الفرنسي البالغ عمره 21 عاما.

وأبلغ مورينيو وسائل اعلام بريطانية “أنطوني يافع للغاية..الناس تنسى. الموسم الماضي لعب مانشستر يونايتد بطريقة مختلفة تماما. كان يلعب بصورة أساسية في الأمام”.

وأضاف “كان الفريق يستحوذ على الكرة بشكل سلبي لفترات طويلة.. في انتظار تمريرها إلى أنطوني في مساحة لينطلق ويسجل هدفا. هذا الموسم أصبح الأمر أصعب. يحتاج لبعض الوقت لرفع مستواه”.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، واجه الأرميني مختاريان صعوبات في التأقلم مع الفريق في الجزء الأول من الموسم، لكنه حجز مكانا بالتشكيلة بعدما قدم أداء جيدا في الدوري الأوروبي أمام زوريا لوغانسك في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مورينيو “كل لاعب مختلف. كان لدي حالة أصعب من وضع أنطوني… مختاريان”.

وأضاف “كان مختاريان منفتحا تماما وأدرك الفارق بيني وبين المدربين الآخرين الذين لعب تحت قيادتهم”.

وتابع “الاختلاف بين متطلبات الدوري الممتاز والدوري الأوكراني أو حتى الألماني: فلسفة لعب مختلفة تماما. بذل الكثير من الجهد دون أن يلعب.. لكنه عمل كثيرا من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الترتيب بفارق 13 نقطة خلف تشلسي المتصدر بعد 18 مباراة ويستضيف ميدلسبره صاحب المركز 15 السبت المقبل.

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