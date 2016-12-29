مورينيو يستعين بفيرغسون لإعادة هيبة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، استعان بالمدرب الأسطوري للشياطين الحمر، السير أليكس فيرغسون، من أجل إعادة الهيبة إلى الفريق الذي لا يزال يعاني منذ اعتزال المدرب الأسكتلندي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “سبيشال وان” طلب يد العون والمشورة من السير اليكس فيرغسون، من أجل مساعدته في إعادة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده.

وبحسب المصدر فإن مورينيو دعا فيرغسون لحضور إحدى الحصص التدريبية وقضاء بعض الوقت مع اللاعبين وتحفيزهم، حيث يرى المدرب البرتغالي أن اجتماع فيرغسون مع اللاعبين أمرا جيدا للفريق.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمورينيو، قال فيها: “فيرغسون لم يحضر تدريبات الفريق أو يقابل العاملين منذ رحيله ومن الجيد أن يجتمع برجاله من جديد”.

وأضاف “أريد من اللاعبين رؤية هذا المدرب الكبير، لقد قضيت معه بعض الوقت الممتع وتناولنا الغداء معا”.

يشار إلى أن المدرب البرتغالي بات تحت المجهر في ظل عدم تحسن مستوى الفريق على الرغم من البداية الجيدة هذا الموسم.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، نجح مورينيو في قيادة يونايتد للفوز في أول 3 مباريات في الدوري، قبل أن يتغير الحال منذ منتصف نوفمبر، وبات الآن يحتل المركز السادس في الدوري الإنكليزي برصيد 33 نقطة.

جدير بالذكر ان فيرغسون كان قد أعلن اعتزاله التدريب في شهر مايو من عام 2013، بعد أن قضى 27 عاما من عمره في تدريب الشياطين الحمر، قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات، من بينها 13 لقباً للدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة للثلاثية التاريخية عام 1999.

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