نائب قائد قوات الاحتلال الروسي في سوريا يمنح ” الإعلامي شادي حلوة ” وسام شجاعة و شهادة تقدير

منحت قوات الاحتلال الروسي، مراسل تلفزيون النظام في حلب، شادي حلوة، “وسام الشجاعة”.

ونشر حلوة صورة للوسام وشهادة التقدير على صفحته في فيسبوك، وقال : “تكريم أعتبره وسام شرف أعتزّ وأكبر به … شكرا من القلب …”.

وأضاف : “اليكم نص الترجمة … وسام الشجاعة والبطولة وشهادة تقدير منحت للاعلامي شادي حلوة على دوره الرجولي والبطولي الشجاع الذي بذله في الحرب على الارهاب الدولي …

وقّعها نائب قائد القوات العسكرية في جيش روسيا الفيدرالية العاملة في الجمهورية العربية السورية …”.

ويعتبر شادي حلوة من أبرز إعلاميي النظام وأكذبهم، وهو المرافق الأول للقيادي في ميليشيات النظام “سهيل الحسن”، كما يعتبر من أبرز دعاة الإبادة الجماعية وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظامه بحجة أنهم “إرهابيون” أو حاضنون للإرهاب.

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