نتنياهو يندد بخطاب كيري و يعتبره ” منحازاً ضد إسرائيل “

ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاربعاء، برؤية وزير الخارجية الامريكي جون كيري لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، واصفا اياها بأنها “منحازة”.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو “على غرار قرار مجلس الامن الذي قدمه الوزير كيري الى الامم المتحدة، كان خطابه الليلة منحازا ضد اسرائيل”.

وبحسب نتانياهو فانه “لاكثر من ساعة، تعامل كيري بشكل مهووس مع المستوطنات وبالكاد تطرق الى اصل النزاع، معارضة الفلسطينيين لدولة يهودية ضمن اي حدود”.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، رداً على كلام كيري، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وفي تغريدة له على موقع “تويتر” قال بينت: “اقتبس وزير الخارجية الأمريكية في خطابه أقوالي ثلاث مرات ليظهر بأننا نعترض على قيام دولة فلسطينية، وصحيح إن كان ذلك منوطا بي لن أقيم دولة إرهاب أخرى في قلب دولة إسرائيل”.

وذكر موقع “والا” الإلكتروني الإسرائيلي، أن كيري اقتبس خلال خطابه الأربعاء، أقوال سابقة لبينت حول الصراع أظهر من خلالها عدم الرغبة الإسرائيلية في حل الدولتين.

وفي الوقت الذي عارض بينت رئيس حزب “البيت اليهودي” (يمين- أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، خطاب وزير الخارجية الأمريكي استخدمته المعارضة الإسرائيلية لتظهر بأن توجهات حكومة بنيامين نتنياهو تتعارض مع المصالح السياسية الوطنية.

ونقل موقع “والا” تصريحا لعضو المعارضة، زهافا غولان، من حزب “ميرتس″ (يسار)، قالت فيه إن “المصالح السياسية لحكومة نتنياهو تعمل على تدمير المصلحة الوطنية”.

وأضافت غولان أن “المستوطنات قنبلة في أي اتفاق مستقبلي لحل الدولتين، ولاستمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وتابعت “الحكومة يمكن أن تغمض عينها عن ذلك، ولكن وزير الخارجية الأمريكي كشف لنا اليوم مرة أخرى التأثير الحاسم لقانون تسوية المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية على قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للاستيطان”. (AFP)

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