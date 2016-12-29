نصري يعتذر عن تغريدات جنسية و يؤكد : اخترقوا حسابي

أكد النجم الفرنسي #سمير_نصري، صانع ألعب فريق إشبيلية الإسباني، أن حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعرض للاختراق، وذلك بعد نشر حسابه سلسلة من التغريدات الغريبة والمثيرة للجدل.

ونشر حساب لاعب مانشستر سيتي، الذي يلعب حاليا على سبيل الاعارة مع الفريق الأندلسي، سلسلة من التغريدات تشير إلى خيانة اللاعب لصديقته السابقة عارضة الأزياء أنارا أتانيس بقيامه بممارسة الجنس مع طبيبة في مركز علاجي شهير.

وقال حساب نصري المخترق إن اللاعب ذهب لتلقي بعض الرعاية الطبية في مركز متخصص ولكنه أقام علاقة مع الطبيبة التي أشرفت على خدمته.

وأضاف الحساب المخترق أن الطبيبة طلبت رقم هاتف نصري وذهبت إلى غرفته في الساعة الثالثة صباحا ودخلت غرفته لتقيم علاقة معه.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أشار الحساب إلى صديقته السابقة هي التي حجزت له موعد مع هذا المركز لكي يتلقى رعاية طبية تساعده على مواصلة تقديم أفضل أداء في الملعب مع إشبيلية ولكنها تلقت صدمة عمرها بسبب هذه الخطوة.

وبعد فترة وجيزة تم حذف تلك التغريدات، ونشر تغريدة جديدة كتبها نصري ليؤكد أن حسابه تعرض للاختراق، حيث قال: “شخص ما اخترق حسابي وحاول نشر بعض الشائعات والتي تُعد وهمية للغاية، أنا آسف لجميع من تم إشراكهم في الأمر، أعتذر لكم!”.

من جهته نشر الحساب الرسمي للمركز العلاجي المذكور تغريدة أكد من خلالها أن حساب نصري تعرض للاختراق، وقال: “تم اختراق حساب سمير نصري والتغريدات الأخيرة حول مركزنا جميعها باطلة، وسوف يتم تأكيد هذا الأمر قريباً. شكراً!”.

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