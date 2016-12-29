هازارد لعب ” مخموراً ” و سجل ” هاتريك ” قبل انتقاله لتشلسي !

فجر قائد نادي ليل الفرنسي ريو مافوبا قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن زميله السابق في الفريق، الدولي البلجيكي إيدين هازارد خاض مباراته الأخيرة تحت تأثير الكحول رغم نجاحه في تسجيل “ثلاثية” قبل عملية انتقاله إلى صفوف تشلسي الإنكليزي.

وقال لاعب خط الوسط المخضرم مافوبا في مؤتمر صحفي إن هازارد اتفق بالفعل على الانتقال إلى صفوف البلوز قبل مباراة ليل الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام نانسي.

وأضاف أن هازارد بدأ في التخطيط للاحتفال بهذا الأمر حيث اصطحب زملائه جو كول وديميتري باييه وماتيو ديبوشيه إلى إحدى الحانات الليلية حين سهروا وشربوا الكحول حتى وقت متأخر.

وأشار إلى أن مباراة نانسي كانت الأخيرة لهازارد مع ليل وكان يخطط لوداع كبير أمام جماهير النادي لافتاً إلى أن دخل إلى أرض الملعب وهو في حال سكرٍ لكنه تمكن من تسجيل “هاتريك” في غضون نصف ساعة فقط لتنتهِ المباراة بفوز كبير (4/1) ليتأكد الجميع أنه شخص مميز لدرجة كبيرة.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، شدد على أن الأمر مرّ بسلام ولم يقر النادي باتخاذ أي إجراءات ضده لأنها كانت مباراة تحصيل حاصل ولم يكن بمقدور ليل تحسين مركزه أكثر من إنهاء الموسم في المركز الثالث.

ويعد هازارد أحد أبرز نجوم تشلسي والدوري الإنكليزي الممتاز وتوج بجائزة أفضل لاعب كما أنه يتألق هذا الموسم مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

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