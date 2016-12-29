وزير إسرائيلي : سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة بعد تنصيب ترامب

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه “سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة” عندما يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه في 20 كانون أول/يناير ، وسوف يتم فرض القانون الإسرائيلي في (المناطق اليهودية في يهودا والسامرة).

وفي مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرنوت” نشرتها الخميس ، قال بينيت زعيم حزب “البيت اليهودي”، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “ما زال يعيش في التسعينيات” ، وذلك في تعقيب على تعليقات كيري الأربعاء .

وكان كيري قد قال إن قيام اسرائيل بتوسيع المستوطنات تدفعه حكومة يمينية تعرض للخطر حل الدولتين. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن أجندة المستوطنين هي “تحديد” مستقبل إسرائيل .

ورفض كيري الحجة التي مفادها أن التوسع الاستيطاني يساعد على توفير الأمن لإسرائيل . وأضاف “إذا سارت إسرائيل في طريق الدولة الواحدة ، فإنها لن تنعم بسلام حقيقي مع العالم العربي .”

وقال بينيت عن كيري :”إن نواياه طيبة ، ولكن تعليقاته مثل سياساته – بعيدة تماماً عن الواقع″. (DPA)

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