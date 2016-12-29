وزير الخارجية التركي : لا محادثات مع من قتل 600 ألف من شعبه .. و نعمل مع روسيا على وثيقتين للاتفاق النهائي في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس إن أنقرة تأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا قبل العام الجديد مضيفا أن بلاده لن تجري محادثات مع بشار الأسد.

وقالت تركيا يوم الأربعاء إنها أعدت مع روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا، ولم تتضح بعد تفاصيل الاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع محطة خبر التركية، إن تركيا وروسيا تسعيان للقيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار.

وأضاف : “لا مجال لأن تجري #تركيا أي محادثات مع الأسد وهذه المسألة غير قابلة للنقاش، نعتقد بأنه لا يمكن أن يبقى الأسد الذي قتل 600 ألف شخص من شعبه”.

وأكمل : “نعمل الآن على وثيقتين للاتفاق النهائي في #سوريا وسوف تبدأ المفاوضات بعد وقف إطلاق النار .. إذا سارت الأمور دون معوقات فإننا بالطريق لاتفاق وروسيا هي من ستكون الضامن على النظام السوري لتحقيق الاتفاق ونحن سنضمن المعارضة”. (REUTERS-TRT)

عكس السير