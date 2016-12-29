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وزير الخارجية التركي : نعمل الآن على وثيقتين للاتفاق النهائي في #سوريا وسوف تبدأ المفاوضات بعد وقف إطلاق النار
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