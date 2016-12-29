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‏وزير خارجية #تركيا: جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم عناصر حزب الله عليهم مغادرة #سوريا

‏8 دقائق مضت ورد الآن اضف تعليق

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