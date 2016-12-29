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وزير خارجية #تركيا: جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم عناصر حزب الله عليهم مغادرة #سوريا
8 دقائق مضت ورد الآن
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قيم الخبر #تركيا:
جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم عناصر حزب الله عليهم مغادرة #سوريا"
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