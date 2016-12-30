أرقام قياسية شهدتها كرة القدم في 2016

واصل النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، في عام استثنائي لـ “صاروخ ماديرا” و ناديه ريال مدريد الإسباني، لكن الحدث الأكبر في أوروبا تحديداً قد يكون تتويج ليستر سيتي المفاجئ ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ويستعرض 24 أبرز الأرقام القياسية التي شهدها عام 2016 في عالم كرة القدم:

الدوري الإسباني :

– نجح برشلونة في خوض 39 مباراة (32 انتصاراً و7 تعادلات) في مختلف البطولات المحلية والقارية، دون أن يتعرض للهزيمة الموسم الماضي.

– تمكن حارس مرمى إسبانيول دييغو لوبيز من الحفاظ على شباكه نظيفة لـ586 دقيقة، وهو رقم قياسي في الدوري الإسباني.

– لم يكن لوبيز الحارس الوحيد الذي خطف الأضواء في موسم 2016، إذ سجل حارس فالنسيا دييغو ألفيس رقماً قياسياً جديداً، بعد تصديه لـ20 ركلة جزاء في الليغا الموسم الماضي.

– ومنذ انضمامه لريال مدريد كمدير فني، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان “الميرنغي” لأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ النادي (37 مباراة).

– كما أن زيدان يعتبر صاحب أسرع معدل للتويج بالبطولات مع “الملكي”، إذ حقق لقب كل 18 مباراة.

– 2016 كان عاماً حافلاً لكريستيانو، إذ وصل للهدف 18 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو، ليصبح الهداف التاريخي لـ”ديربي” العاصمة الإسبانية.

الدوري الإنكليزي:

– فاجئ نادي ليستر سيتي الجميع في موسم استثنائي بالدوري الإنجليزي، وتمكن من كسر احتكار كبار الأندية (40 عاماً) للقب البريميير ليغ، وتوج به لأول مرة في تاريخه.

– لعب النجم الجزائري رياض محرز دوراً كبيراً في تحقيق ليستر للقب الدوري، ليتم اختياره اللاعب الأفضل في البريميير ليغ لموسم 2015-2016، وهو إنجاز لم يسبق أن وصل إليه أي لاعب عربي.

– أصبح حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل أول لاعب يفوز هو ووالده بالدوري الإنكليزي الممتاز، عندما كان الأخير يلعب في صفوف مانشستر يونايتد.

– وبرز من صفوف ليستر أيضاً المهاجم جيمي فاردي، إذ أنه اللاعب الوحيد في تاريخ البريميير ليغ الذ يسجل هدفاً على الأقل في 18 مباراة على التوالي.

– صنع اللاعب الألماني مسعود أوزيل 19 هدفاً مع فريقه آرسنال الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي، لكن رقمه القياسي كان عندما صنع 7 أهداف في 7 مباريات متتالية.

– كما أصبح الألماني أوزيل أكثر لاعب يخلق فرص تهديفية لزملائه في الفريق خلال موسم واحد (135 فرصة)، متفوقاً على نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد.

– تشيلسي مع مورينيو في حقبته الثانية أصبح أسوأ فريق يدافع عن لقبه في تاريخ الدوري الإنكليزي، إذ حصد 50 فقط، ليحتل “البلوز” المركز العاشر.

– لاعب تشيلسي روبرت كينيدي نونيس صاحب أسرع هدف الموسم الماضي، سجله بعد مرور 39 ثانية فقط.

– أصبح قائد تشيلسي جون تيري عميد مدافعي الدوري الإنكليزي من حيث تسجيل الأهداف، بعد وصوله للهدف 40 في مسيرته.

– حارس ليستر الاحتياطي، مارك شوارزر، توج بالدوري الإنكليزي للموسم الثاني على التوالي، دون أن يشارك في مباراة واحدة (توج باللقب الأول مع تشيلسي).

– مانشستر يونايتد يضم بول بوغبا من يوفنتوس في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم، بلغت قيمتها 117 مليون دوراً.

الدوري الإيطالي:

– شهد الموسم الماضي من الدوري الإيطالي مشاركة أصغر لاعب في تاريخ المسابقة، بعد دخول مهاجم جنوى بييترو بيلغري لأرضية الملعب (15 عاماً و280 يوماً).

– واصل يوفنتوس هيمنته على لقب الدوري الإيطالي، وأصبح أول نادي يتوج باللقب لـ5 مواسم متتالية مرتين (1931-1935 و2011-2016)، يذكر أن إنتر ميلان حقق هذا الإنجاز مرة واحدة (2005-2010).

– وصل أسطورة روما فرانشيسكو توتي إلى المباراة رقم 608 له في الدوري الإيطالي، ليكون ثالث أكثر لاعب مشاركة في المسابقة، بعد كل من باولو مالدينى 647 مباراة، وخافيير زانيتى 615 مباراة، ويأتي خلفه حراس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون (604 مباراة).

– ضم يوفنتوس اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي في صفقة قياسية على مستوى الدوري الإيطالي (94.7 مليون يورو).

– نجح هيغواين في تحطيم رقم قياسي ظل صامداً لفترة طويلة من الزمن، بعد أن سجل 36 هدفاً خلال موسماً واحداً بالدوري الإيطالي.

– تمكن يوفنتوس، بعد فوزه على روما في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي الموسم الجديد، من تحقيق الانتصار 25 على التوالي في ملعبه، ليعادل رقمه القياسي السابق.

– يعتبر جناح نابولي دريس ميرتنز أول لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، منذ أن فعلها بيترو أناستازي مع يوفنتوس في 1974.

مونديال الأندية:

– بعد إحرازه الثلاثية، رقم 40 خلال مسيرته، في نهائي كأس العالم للأندية 2016، أصبح نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أكثر لاعب في تاريخ أنديه إسبانيا تسجيلاً لـ”الهاتريك”، كما تربع على صدارة هدافي مونديال الأندية مناصفة مع لاعبي برشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي، ومهاجم مونتيري المكسيكي سيزار دلغادو.

– رونالدو والأسطورة بيليه اللاعبان الوحيدان اللذان أحرزا ثلاثية في نهائي مونديال الأندية.

– أصبح رونالدو أكثر من سجل بالمسابقات القارية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية)، إذ أحرز 103 هدفاً.

– عقب تتويجه باللقب، بات ريال مدريد أكثر نادي في التاريخ تحقيقاً للألقاب القارية (21 لقباً)، ليفض الشراكة مع الأهلي المصري.

يورو 2016 :

– حقق المنتخب البرتغالي اللقب الأول في تاريخه ببطولة كبرى، بعد أن فاز في نهائي يورو 2016 على مستضيف البطولة فرنسا.

– أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة التاريخي، مناصفة من الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

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