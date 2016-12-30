ألمانيا : تكدس طلبات اللجوء لدى مكتب الهجرة و اللاجئين الفيدرالي

في آخر يوم عمل في عام 2016، بلغ عدد طلبات الللجوء التي لم يتم إلى غاية اللحظة النظر فيها إلى نحو 450 ألف ملف، حسب صحيفة “راينشه بوست” الألمانية.

ورغم أن المكتب الفيدرالي عزّز من طاقته البشرية وطور من آلياته المعتمدة هذا العام لضمان لدراسة سريعة لملفات اللجوء مع تراجع عدد هذه الطلبات، إلا أن حجم الملفات غير المدروسة بقي أكبر بكثير من ذلك المسجل نهاية العام الماضي.

وعزا المكتب الألماني هذا التراجع إلى القول بأن موظفيه ركزوا بالدرجة الأولى في عام 2016 على دراسة الملفات المعقدة الموروثة عن الأعوام السابقة، بنا في ذلك طلبات يصعب فيها تحديد هويات أصحابها، حسبما ذكره الرئيس الحالي للمكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء فرانك يورغن فايزه في حوار لصحيفة “راينشه بوست”.

وأوضح المتحدث أن “نحو 100 ألف طلب كانت معقدة واستعدت دراستها سنوات بسبب غياب وثائق ثبوتية وتحريات تستدعي اتصالات بدوائر في الخارج.

ووعد رئيس المكتب الهجرة واللجوء بالعمل على القضاء على هذا التباطؤ إلى غاية ربيع العام القادم. (DPA-DW)

عكس السير