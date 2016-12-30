ألمانيا : فتاة ألمانية تتعرض لتحرش جنسي من قبل 6 شبان أفارقة .. و الشرطة تقبض على ثلاثة منهم

تعرضت فتاة ألمانية، يوم الأحد الماضي، لتحرش جنسي من قبل شبان أفارقة في مدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا.

موقع فوكوس الألماني، قال، بحسب ما رصد عكس السير، إن الفتاة (23 عاماً)، كانت في طريقها إلى محطة القطارات الرئيسية وسط المدينة، عندما تعرضت لمضايقات على يد 6 شبان أفارقة.

وأضاف الموقع أن الشبان تحرشوا بها جنسياً، قبل أن يتدخل صديق لها (24 عاماً)، وينشب شجار بينه وبين المتحرشين.

وأشار الموقع إلى أن أحد عناصر الشرطة المتواجدين صدفة في موقع الحادثة، شاهد ما حصل وطلب مؤازرة تمكنت من إلقاء القبض على 3، فيما لاذ الآخرون بالفرار.

عكس السير