ألمانيا : لاجئ سوري يسلم مبلغاً مالياً وجده في ” صراف آلي ” للشرطة

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن شاباً سورياً، قدم إلى مركزها في محطة دوسلدورف الرئيسية وقام بتسليم 250 يورو وجدها في آلة صراف آلي.

وقال الشاب السوري الذي يبلغ من العمر (25 عاماً)، بحسب ما رصد عكس السير في وسائل إعلام ألمانية، إن المال الذي وجده ليس ملكه وقد نسيه صاحبه في الصراف الآلي، لذلك قام بتسليمه للشرطة.

ونقلت صحيفة “راينشه بوست” عن متحدثة باسم الشرطة في المدينة قولها إن الشاب كان متحمساً لتسليم المبلغ، ويأمل ألا يكون مالكه قد خصصه لشراء هدايا عيد الميلاد.

واستلمت الشرطة المبلغ من الشاب وسلمته للبنك لكي تتم إعادته إلى المالك الحقيقي.

عكس السير