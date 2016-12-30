إيران : وقف إطلاق النار الشامل في سوريا ” إنجاز كبير “

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل اليه في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي هو “إنجاز كبير”.

وكتب ظريف على تويتر “وقف اطلاق النار في سوريا إنجاز كبير” داعيا الى “استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الارهاب”.

واوردت وكالة ارنا الرسمية الايرانية ان ظريف اجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذكرت ان المسؤولين “رحبا بوقف اطلاق النار في كامل سوريا وشددا على مكافحة الارهاب وتنظيمي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وحلفائهما”.

كما اتفقا بحسب الوكالة على “مواصلة التشاور والتنسيق في اطار الاتفاق الثلاثي بين تركيا وايران وروسيا بهدف إجراء مفاوضات” بين النظام السوري وفصائل المعارضة، يتوقع أن تعقد في أستانا بكازاخستان في كانون الثاني/ يناير. (AFP)

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