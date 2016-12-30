الإصابة تبعد فاسكيز و كوفاسيتش عن ريال مدريد

اعلن نادي #ريال_مدريد الاسباني انه سيفتقد جهود لاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش اللذين اصيبا خلال كأس العالم للاندية التي احرزها النادي هذا الشهر في اليابان.

واصيب فاسكيز في فخذه الايمن في المباراة النهائية التي فاز فيها النادي الملكي على كاشيما انتلرز الياباني 4-2 بعد التمديد.

وتسبب لاعب الوسط الاسباني بركلة جزاء التي سجل منها النادي هدف التعادل 2-2، قبل ان يستبدل في الدقيقة 81 بايسكو.

وفي حين لم يحدد النادي المدة التي يحتاجها فاسكيز للتعافي من الاصابة، ذكرت صحيفة “آس” ان ذلك قد يتطلب اربعة اسابيع، ما يعني غياب فاسكيز عن مباراتي الدور ثمن النهائي من كأس اسبانيا ضد اشبيلية (في الرابع من كانون الثاني/يناير و12 منه)، والمباريات الثلاثة الاولى في الدوري في 2017، ضد غرناطة واشبيلية مجددا وملقة، في 7 كانون الثاني/يناير و15 و21 منه.

اما كوفاسيتش، فتعرض لالتواء في الكاحل وسيغيب على الارجح عن المباراة الاولى ضد اشبيلية بحسب صحيفتي “اس” و”ماركا”.

وبعد 17 مرحلة من الدوري الاسباني، يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب، الا ان لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا على ملعب الاخير في 22 شباط. ( AFP )

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