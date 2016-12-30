” البرغوث ” يتفوق على ” الرسام ” كأفضل صانع ألعاب لعام 2016

يواصل الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي نجم خط هجوم نادي برشلونة الإسباني تحطيم كافة الأرقام القياسية وهذه المرة اعتلى قائمة “أفضل صانع ألعاب على مستوى العالم” لعام 2016.

وتصدر البرغوث الأرجنتيني القائمة التي نشرها موقع “الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء” على الشبكة العنكبوتية بفضل أرقامه اللافتة على مستوى صناعة اللعب في سنة 2016 إذ حلق في الصدارة برصيد 172 نقطة محققاً اللقب للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.

ويختلف ميسي عن بقية لاعبي “الساحرة المستديرة” فبالإضافة إلى كونه مهاجماً من الطراز الرفيع وقدرته الخارقة على تسجيل الأهداف من مختلف الوضعيات، فإنه يُجيد ببراعة لعب “دور صانع الألعاب” مع البلوغرانا ومنتخب بلاده على حد سواء.

وحلّ “الرسام” أندريس إنييستا في المرتبة الثانية في القائمة بفارق كبير عن زميله البرغوث حيث حصد 66 نقطة نظير أدائه الرائع مع برشلونة و”الماتادور”.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، لا يزال عشاق “اللعبة الشعبية الأولى في العالم” يتحسرون على عدم منح الفيفا و”فرانس فوتبول” جائزة الكرة الذهبية للدولي الإسباني الذي جلب كأس العالم لإسبانيا بفضل هدفه القاتل في شباك الطواحين الهولندية في نهائي مونديال جنوب أفريقيا صيف عام 2010.

وجاء لاعب خط الوسط الألماني توني كروس في المرتبة الثالثة بـ45 نقطة بعد الموسم الكبير الذي خاضه مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يليه مواطنه مسعود أوزيل برصيد 39 نقطة نظير تألقه مع أرسنال في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وظهر النجم الجزائري رياض محرز في قائمة “أفضل صانعي الألعاب” في العالم لعام 2016 بعد قيادته “ثعالب” ليستر سيتي للتتويج بلقب “البريميرليغ” للمرة الأولى في تاريخ النادي “المغمور” حيث حصد 36 نقطة متساوياً مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، الذي بصم على مستويات لافتة مع الفريق الملكي ومنتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا.

وفي المرتبة السابعة، برز صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين برصيد 31 نقط إثر أدائه الرائع مع مانشستر سيتي الإنكليزي، ليُثبت أنه يستحق المبلغ المالي الكبير الذي دفع من أجل انتدابه من صفوف فولفسبورغ الألماني.

وحلّ “أغلى لاعب في العالم” النجم الفرنسي بول بوغبا في المرتبة الثامنة بـ26 نقطة بعد تألقه مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي قبل أن يستكمل مسلسل الإبداع مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد الإنكليزي في النصف الثاني من العام علاوة على قيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أوروبا.

وحلّ صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد تاسعاً بـ14 نقطة حيث يبدو ترتيبه منطقياً للغاية؛ إثر تراجع أدائه مع البلوز في النصف الأول من العام قبل أن ينتفض مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مطلع الموسم الجديد 2016/2017.

وجاء متوسط الميدان الفرنسي ديميتري باييه في المرتبة العاشرة بثماني نقاط بفضل تألقه في كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاد يليه صانع الألعاب الإسباني في مانشستر سيتي ديفيد سيلفا بـ5 نقاط.

وفي المرتبة الثانية عشرة، جاء الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما لعب دور “القائد” في مشوار تتويج “السيليساو” بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو في أغسطس الماضي، كما يتشارك الدولي السلوفاكي مارك هامسيك صانع ألعاب نابولي الإيطالي الرصيد ذاته بـ3 نقاط لكل منهما.

وحل في المرتبة الأخيرة، النجم الإسباني الشاب تياغو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني والأرجنتيني خافيير باستوري صانع ألعاب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

عكس السير