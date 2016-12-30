الجزائر : وقف إطلاق النار في سوريا يفتح المجال لإطلاق مفاوضات الحل

رحبت الجزائر الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي سيفتح المجال حسبها لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “إذ نذكر بموقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية، فإننا ندعو الأشقاء السوريين والأطراف المعنية بالأزمة إلى تغليب لغة الحوار وترجيح نهج المصالحة الوطنية من أجل إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على سيادة الشعب السوري واستقلاله و سلامة ووحدة أراضيه”. (ANADOLU)

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