الجيش التركي يعلن عن مقتل أحد جنوده و عن قصف روسيا لمدينة الباب في ريف حلب

قالت القوات المسلحة التركية إن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط بلدة الباب السورية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المنطقة قال الجيش التركي اليوم الجمعة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إنه تلقى معلومات عن مقتل 12 من مقاتلي “الدولة الإسلامية” في ضربات جوية روسية في محيط الباب. وأضاف أن الأهداف تقع داخل البلدة وإلى الجنوب منها مباشرة.

وقال الجيش إن جنديا تركيا قتل وأصيب خمسة في هجوم لداعش إلى الجنوب من بلدة الأزرق غربي الباب.

وأضاف أن الطائرات الحربية التركية نفذت أيضا ضربات جوية في منطقتي الباب ودغلباش فدمرت 17 هدفا للدولة الإسلامية وقتلت 26 متشددا. (REUTERS)

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