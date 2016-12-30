السفارة الروسية في واشنطن : العقوبات الأمريكية هدفها تقويض العلاقات و لن تبقى بلا رد

وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ضد الدبلوماسيين الروس وأفراد أسرهم، بانها تقويض للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولن تبقى بدون رد.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الاخبارية عن بيان للبعثة الدبلوماسية، الجمعة، أن “اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس له”.

وقالت السفارة “نحن نعتبر العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الحالية للولايات المتحدة ضد روسيا والدبلوماسيين الروس وأفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة ليست فقط مجرد عمل غير ودي، لأن العقوبات الجديدة التي تم الإعلان عنها 29 كانون اول/ ديسمبر، تهدف بشكل مباشر إلى تقويض العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا والتي لن تبقى دون رد”.

من جانبها، كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستعلن الجمعة عن الإجراءات الجوابية التي سيتم اتخاذها ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اصدر الخميس أوامره بتطبيق عقوبات على روسيا ردا على “المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية.”

كما أعلنت وزارة الخارجية الامريكية طرد 35 عميلا بالاستخبارات الروسية باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، ويعني هذا أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات.

وفي السياق، تجمع عدد من المواطنين الأمريكيين الروس، أمام القنصلية الروسية، في سان فرانسيكسو، الخميس، معبرين عن اعتراضهم على قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة.

وقالت “أنيا” إحدى المشاركات في التجمع، في تصريحات للصحفيين “لا أعرف بالضبط ما الذي يحدث، لكنني أتمنى أن يتحسن كل شيء بين روسيا والولايات المتحدة”.

فيما أعربت أولغا تشيرفياكوفا، العالمة الأمريكية من أصل روسي، عن قلقها من بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى، قائلة إنه لابد من التحرك بناء على الحقائق لا العواطف. (DPA-ANADOLU)

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