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السوريون ينتفضون و يجددون العهد : الشعب يريد إسقاط النظام .. سوريا حرة ( فيديو + صور )

‏33 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان

السوريون ينتفضون و يجددون العهد : الشعب يريد إسقاط النظام .. سوريا حرة ( فيديو + صور )

عكس السير

2 تعليقان

  1. الدكتور ابو محمد الحلبي
    ديسمبر 30, 2016 , 6:49 م في 6:49 م

    قالها الشعب السوري مدوية و صريحة
    سيقتلع هذا السرطان الخبيث من جسم سورية العروبة
    سيدحر النظام الفاشي المجرم العلوي الطائفي القذر
    سيهزم المشروع الايراني الفارسي المجوسي المجرم في كلالمنطقة
    و سيقضي على العصابات المجرمة الطائفية من حزب الشيطان و عصابات القذارة الاخرى
    و سيبني السوريون بلد الحرية و الكرامة و العدالة والمساواة
    بلد الحضارة و الديمقراطية
    بلد لكل السوريين من كل الاديان و القوميات
    بلد تحقق المساواة في توفير الفرص للجميع و تحفظ كرامتهم و انسانيتهم
    بلد ضد الفساد و الفوضى والجريمة

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  2. 007ج.بوند
    ديسمبر 30, 2016 , 6:53 م في 6:53 م

    عاشت الثورة عاش الشعب السوري الحر عاشت سوريا حرة والمجد والفخار لشهداء الثورة الأبرار والحرية للمعتقلين المخطوفين في سجون الظالم بشار .
    وكل عام وانتم بخير ياثوار ياأحرار .

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