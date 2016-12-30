السوريون ينتفضون و يجددون العهد : الشعب يريد إسقاط النظام .. سوريا حرة ( فيديو + صور )

\u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a\u0648\u0646 \u064a\u0646\u062a\u0641\u0636\u0648\u0646 \u0648 \u064a\u062c\u062f\u062f\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0647\u062f:\u0627\u0644\u0634\u0639\u0628 \u064a\u0631\u064a\u062f \u0625\u0633\u0642\u0627\u0637 \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 .. \u0633\u0648\u0631\u064a\u0627 \u062d\u0631\u0629(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648 + \u0635\u0648\u0631)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
قالها الشعب السوري مدوية و صريحة
سيقتلع هذا السرطان الخبيث من جسم سورية العروبة
سيدحر النظام الفاشي المجرم العلوي الطائفي القذر
سيهزم المشروع الايراني الفارسي المجوسي المجرم في كلالمنطقة
و سيقضي على العصابات المجرمة الطائفية من حزب الشيطان و عصابات القذارة الاخرى
و سيبني السوريون بلد الحرية و الكرامة و العدالة والمساواة
بلد الحضارة و الديمقراطية
بلد لكل السوريين من كل الاديان و القوميات
بلد تحقق المساواة في توفير الفرص للجميع و تحفظ كرامتهم و انسانيتهم
بلد ضد الفساد و الفوضى والجريمة
عاشت الثورة عاش الشعب السوري الحر عاشت سوريا حرة والمجد والفخار لشهداء الثورة الأبرار والحرية للمعتقلين المخطوفين في سجون الظالم بشار .
وكل عام وانتم بخير ياثوار ياأحرار .