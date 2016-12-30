الشرطة الإيطالية : لا أدلة على وجود شركاء في ميلانو لمنفذ هجوم برلين

قال أنطونيو دي ليسو، رئيس شرطة مدينة ميلانو، الجمعة، إنه ليس هناك دليل على أن الشخص الذي يعتقد أنه وراء هجوم سوق عيد الميلاد في برلين الاسبوع الماضي، لديه شركاء في منطقة ميلانو.

وقال أنطونيو دي ليسو إن التحقيقات حتى الآن “أسفرت عن عدم وجود أي اتصالات لأنيس العمري بشركاء محتملين أو أنصار في ميلانو أو في منطقة ميلانو”.

وأضاف دي ليسو يمكن أن يقال أن القضية عادت إلى نقطة بدايتها في ميلانو، مشيرا إلى أن الشاحنة التي استخدمت في هجوم برلين تم إنتاجها في المنطقة الواقعة شمالي إيطاليا.

وتابع أن حقيقة أن العمري قتل في سيستو سان جيوفاني قرب ميلانو تبدو مع ذلك “مجرد صدفة”. (DPA)

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