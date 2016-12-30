العثور على جثة لاجئ سوري صدمه قطار في ألمانيا

عثرت إمرأة كانت تتنزه، الجمعة، على شاطئ نهر الماين بين مدينة “هال شتادت” و “دورفلاينس” على جثة شاب سوري.

وسائل إعلام ألمانية، قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن الشاب يُعتقد أن قطاراً صدمه بين “هال شتادت” و”بامبرغ”، ما أدى إلى إصابته إصابة مميتة.

وأفادت التحقيقات بأن الشاب حاول التحرك من مكان إصابته إلى مكان آخر.

ونقل عن سائق القطار قوله إن استشعر اصطدام قطاره بشيء في الساعة 22.45، مساء الخميس، قبل وصوله لمحطة “هال شتادت” بقليل، ليقوم بإعلام الطوارئ.

وعلى الفور، بدأت عملية بحث موسعة على طول السكة الحديدية، وتمت الاستعانة بمروحية إلى جانب عدد من سيارات الشرطة التابعة لدائرة “بامبرغ”.

واستمرت عملية البحث حتى الرابعة صباحاً، دون أن تسفر عن أي نتيجة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً، تلقى مركز الطوارئ اتصالاً يفيد بالعثور على جثة شاب، تبين لاحقاً أنها جثة الشاب الذي صدمه القطار.

وأكدت الشرطة أن الشاب سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاماً، ولم تأت على ذكر اسمه.

عكس السير