انتقاماً من زوجها .. أمريكية تقتل طفلها الرضيع و تنتحر

أقدمت أم أمريكية على قتل طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا ثم الانتحار، بسبب خلافات بينها وبين زوجها.

وكتبت “شيري شرماير” قبل قتلها رضيعها رسالة لوالد الطفل عبر “فيسبوك”، قالت فيها: “لن ترى ابنك مرة أخرى ، فأنت لا تستحق أن يكون لك ابن، أنت رجل بغيض”.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، تابعت في منشور آخر: ”كل ما أفكر فيه هو ترك العالم، ووضع مسدس في فمي والرحيل، وذلك هو ما على وشك الحدوث”.

وبحسب صحيفة “ميرور”، عثرت شرطة ولاية “بنسلفانيا” على جثتي السيدة وطفلها الرضيع، بعد مرور 3 ساعات على المنشور، بمنزلهما في منطقة “شروزبري”.

عكس السير