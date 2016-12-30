بالفيديو .. أسترالي يحاول إنقاذ سيارة غارقة بـ ” صنارة صيد “

نشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة وهي تغرق في مياه الفيضانات تحت أحد الجسور، في مدينة ملبورن الأسترالية.

وتظهر السيارة وهي تغوص في المياه أثناء محاولة سائقها العبور بها من تحت الجسر، حيث غمرت المياه جزءاً كبيراً منها. وبعد عدة ثوان، ظهر رجل على الطرف الآخر وألقى بصنارة صيد نحو السيارة في محاولة منه لإنقاذ سائقها.

وفي نهاية المطاف وصلت سيارة للشرطة إلى المكان وخرج منها شرطي وتوجه على الفور إلى المياه لإنقاذ السائق ، ولم يعرف مصير السائق الذي تعرض للحادثة، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أنه خرج بمساعدة الشرطة والعديد من المارة.

الجدير بالذكر أن الحادث وقع صباح الخميس الماضي في مدينة ملبورن الأسترالية التي تعرضت بالإضافة إلى مناطق واسعة من جنوب أستراليا لعواصف وأمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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