بالفيديو .. طالب سعودي يقتحم مدرسته بـ ” رشاش آلي ” !

رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة بإحدى مدارس محافظة تثليت التابعة لتعليم بيشة بالسعودية، لحظة دخول طالب بـ “رشاش” إلى المدرسة وإطلاقه الرصاص، بعد نشوب مشاجرة جماعية بين طلاب المدرسة، دون وقوع إصابات.

ووثّقت الكاميرات لحظة دخول الطالب إلى المدرسة حاملا رشاشًا، حيث أصيب معلموه وزملاؤه بحالة من الهلع، ما دفع بعضهم لسرعة السيطرة عليه وانتزاع السلاح منه، ونجحوا بالفعل في ذلك.

وسجلت كاميرا أحد المكاتب لحظة دخول معلم بالسلاح ليسرع الطالب خلفه وينتزعه من معلمه بالقوة، ثم يخرج به إلى فناء المدرسة مهددًا زملاءه مرة ثانية، ثم في اللقطات الأخيرة للفيديو يظهر طالب آخر يحمل سلاحًا آليًّا.

ووفق ما اوردت شبكة مصر العربية ، نجحت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في القبض على الطالب الذي أطلق النار داخل إحدى المدارس بمحافظة تثليت ، والإطاحة بآخرين متورطين في المضاربة الجماعية.

وتستأنف الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية لمعرفة كافة الملابسات، بعد أن وثقت كاميرات المدرسة كل ما حدث.

وكشف المتحدث الرسمي لإدارة تعليم بيشة أن مشاجرة وقعت بين عدد من طلاب إحدى مدارس تثليث انتهت بقيام أحدهم بالخروج من المدرسة وإطلاق النار على منسوبي المدرسة والمبنى، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية.

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